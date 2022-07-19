СМИ Турции сообщили об утрате влияния США на Ближнем Востоке Cumhuriyet: Вашингтон утратил влияние на Ближнем Востоке на фоне визита Байдена в регион

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Белый дом

США утрачивают влияние на Ближнем Востоке, несмотря на то, что считают себя «хозяевами» региона. Такое мнение высказали авторы турецкого издания Cumhuriyet. Подобные выводы они сделали после визита американского президента Джо Байдена на Ближний Восток.

Визит Байдена в регион завершился в субботу, он продлился четыре дня и стал первым подобным для политика в статусе главы американского государства. Лейтмотивом поездки стали слова президента о том, что Штаты намерены сохранять активность на Ближнем Востоке, чтобы там не образовался вакуум, который заполнят Россия и Китай.

Данное заявление Байдена прозвучало в контексте формирования арабо-израильского союза против Ирана. По мнению авторов турецкого издания, на этом фоне влияние США на Ближнем Востоке ослабевает, а кроме того, отношения РФ и КНР с арабскими странами и Израилем «развиваются и углубляются».

Также в издании отметили «империалистический» характер слов Байдена. На это представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что «на Ближнем Востоке нет вакуума», его хозяевами являются народы, проживающие на его территории.

Авторы Cumhuriyet дополнили высказывание собственным умозаключением о том, что на Ближнем Востоке «есть переизбыток империализма США». Однако они подчеркнули, что данный переизбыток «не вечен» и ослабление Штатов обеспечивает распад «американского Ближнего Востока».

Ранее Джо Байден заявил: США не собираются покидать Ближний Восток и не позволят занять свое место в этом регионе Китаю, России или Ирану. По его словам, Соединённые Штаты Америки собираются в будущем оставаться заинтересованным партнёром для ближневосточных государств, в то время как конкуренция во всем мире неуклонно растёт.