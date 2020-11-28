СМИ: таинственный обелиск пришельцев исчез из пустыни в штате Юта

https://static.news.ru/photo/bb7e492a-31fc-11eb-8c8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Salt Lake Tribune/Twitter.com

Обнаруженный недавно в штате Юта неизвестный объект, напоминающий монолит пришельцев, неожиданно исчез с того места, где его случайно нашли сотрудники Департамента общественной безопасности, совершавшие облёт на вертолёте, сообщили местные СМИ.

Газета Salt Lake Tribune пишет, что изначально сотрудники департамента нашли объект совершенно случайно во время облёта территории для учёта толсторогих баранов. О находке быстро стало известно общественности, однако власти штата отказались сообщить точное местоположение таинственного обелиска, передаёт РИА Новости.

Жители США, между тем, нашли загадочный монолит самостоятельно после публикации в СМИ о находке. Тогда отмечалось, что монолит похож на инопланетный обелиск из фильма Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея 2001 года».

Власти начали изучение того, что представляет собой находка и как она могла оказаться посреди пустыни. Однако обелиск исчез так же внезапно, как и появился.

Мы получили достоверные сообщения о том, что незаконно установленная конструкция, именуемая «монолитом», была удалена... неизвестной стороной... — сообщили в местном бюро по землеустройству, где ранее заявляли о незаконности установки монолита, если это дело рук человека.

В данный момент на месте, где стоял таинственный объект, остался лишь след в земле и металлическая деталь, которая находилась наверху обелиска.

Сообщается также, что житель Колорадо Риккардо Марино заявил о вероятной краже монолита неизвестными людьми, свидетелем чему он мог оказаться. Американец отметил, что в день пропажи объекта видел в том районе уезжающий грузовик, в кузове которого был большой предмет прямоугольной формы. Когда Марино прибыл к месту, где стоял обелиск, его там уже не оказалось.

Как сообщал NEWS.ru, пилот Департамента общественной безопасности Юты Брет Хатчингс ранее рассказал, как был найден таинственный обелиск. По его словам, его случайно заметили с вертолёта, а сам пилот ранее никогда не видел ничего подобного. Вместе с коллегами они даже принялись шутить, что могут начать пропадать поодиночке.