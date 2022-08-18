СМИ: страны Европы отказались от военных обещаний Украине Politico: страны Европы не дали военных обещаний Киеву, несмотря на план контрнаступления

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

В июле шесть крупнейших стран Европы не дали Украине новых двусторонних военных обещаний. Об этом стало известно в Кильском институте мировой экономики, их данные приводит издание Politico. Как отмечают исследователи, подобное произошло впервые с начала боевых действий.

Это указывает на то, что несмотря на исторические сдвиги в европейской оборонной политике, когда колеблющиеся Франция и Германия начали поставлять оружия Украине, военная помощь Киеву может ослабнуть как раз в тот момент, когда Киев анонсировал решающее контрнаступление, — говорится в материале издания.

По мнению журналистов, это подтверждает мнение украинских военных и работников СМИ относительно того, что Европа не успевает за военной помощью, поступающей из США, Великобритании и Польши.

Как отметил директор по исследованиям Кильского института Кристоф Требеш, тенденция к снижению помощи наблюдается с конца апреля..

Ранее министр обороны страны Алексей Резников сообщил, что на Украину прибыли новые реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 от Великобритании. Глава ведомства поблагодарил Лондон за поддержку, а также отметил, что Киев скоро получит дополнительное вооружение.