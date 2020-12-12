СМИ сообщили о взломе Минфина США «русскими хакерами»

https://static.news.ru/photo/b1bbad08-3d9e-11eb-afb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По сообщениям британского агентства Reuters и американской газеты Washington Post, Минфин США подвергся атаке, предположительно, со стороны российских хакеров из группировки Cozy Bear (APT29), которую Вашингтон считает связанной со Службой внешней разведки (СВР) России.

Как сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, в разведывательном сообществе США есть опасения, что хакеры, выбравшие своей целью Минфин и Национальное управление по телекоммуникациям и информации Министерства торговли, использовали аналогичный инструмент для проникновения в другие правительственные учреждения.

Как заявили три источника, знакомых с ходом расследования, в настоящее время предполагается, что за атакой стоит Россия. Двое из них сказали, что взломы связаны с широкой кампанией, в рамках которой жертвами хакеров стала компания в сфере кибербезопасности FireEye, — отмечает агентство.

Washington Post, в свою очередь, пишет , что за атакой на Минфин США стоит хакерская группировка Cozy Bear (APT29), которую Вашингтон считает связанной с российской разведкой.

Группировка, известная среди частных компаний в сфере кибербезопасности как APT29 или Cozy Bear, ранее также взломала Государственный департамент и Белый дом во время президентства Обамы, — напоминает газета.

В материале сказано, что взлом Минфина США оказался «настолько серьёзным», что властям пришлось созвать встречу Совета национальной безопасности США. Пока остаётся неясным, какую именно информацию и в каком объёме похитили хакеры.

Как сообщал NEWS.ru, ранее неизвестные совершили кибератаку на Европейское агентство по лекарственным средствам. Они получили доступ к некоторым данным о вакцине германской и американской компаний BioNTech и Pfizer.