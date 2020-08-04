СМИ сообщили о втором взрыве в Бейруте

https://static.news.ru/photo/88b4e61e-d673-11ea-bc5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohammad Hijazi /twitter.com

Телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники в службах безопасности сообщил о двух взрывах в столице Ливана Бейруте. Кроме того, указывается, что взрыв произошёл незадолго до 15-й годовщины вердикта спецтрибунала по делу об убийстве премьер-министра Ливана Рафика Харири, требовавшего вывода с территории страны сирийских войск.

Источники в службе безопасности сообщили, что в Бейруте произошло два взрыва, — передаёт «Аль-Арабия».

Уточняется, что в результате взрывной волны были повреждены стёкла зданий в большинстве районов Бейрута. Сотни людей получили ранения.

Как писал NEWS.ru, в порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой. Об этом сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан. По данным ливанских СМИ взрыв прогремел в 12-м блоке бейрутского порта, где складировалась пиротехника. Сначала был слышен небольшой хлопок, а спустя несколько минут небо окутал чёрный и белый дым. После этого прогремел уже мощный взрыв, который поднял столб красного дыма.