СМИ сообщили о готовности Запада пойти на уступки Путину Bloomberg: страны ЕС начали уступать требованиям Путина об оплате газа в рублях

Вслед за Венгртей страны Евросоюза начинают уступать требованием президента РФ Владимира Путина об оплате газа в рублях. Такое мнение высказали обозреватели Джон Фоллейн и Аьберто Нарделли в статье для журнала Bloomberg. Они утверждают, что желание стране Европы «наказать Россию» за спецоперацию на Украине не идёт дальше риторики. поэтому они отказываются наносить удар по «больному месту» — отрасли энергетики.

Основное внимание было уделено отказу Венгрии поддержать санкции, однако другие страны уступают требованиям Путина о платежах за газ в рублях, — отметили авторы.

Как полагают Фоллейн и Нарделли. в ЕС наметился раскол между его западными и восточными участниками по вопросам поставок оружия Украине, диалога с Владимиром Путиным и условий, на которых Киев должен будет принять мирный договор. Кроме того, в Европе затягиваются переговоры о введении эмбарго на поставки российской нефти.

Дипломаты и официальные лица все больше разочаровываются в связи с тем, что у ЕС, вероятно, кончаются возможности нанести болезненный экономический удар по России, — резюмируют авторы статьи.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, который определяет новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Согласно документу, компании из недружественных государств должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, а тот, в свою очередь, будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублёвые счета импортёров. Именно с них и будет производиться оплата поставок.