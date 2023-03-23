СМИ: Северная Корея достигла прогресса в создании ядерного оружия Yonhap: КНДР достигла значительного прогресса в миниатюризации ядерного оружия

Фото: Joyce N. Boghosian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Северная Корея достигла значительного прогресса в миниатюризации ядерных боеголовок и разработке ядерного оружия в целом. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на министра обороны Южной Кореи Ли Чжон Сола. При этом отмечается, что заявленная КНДР установка ядерной боеголовки на ряд систем тактического управляемого оружия в настоящее время маловероятна.

Мы не думаем, что возможна заявленная Северной Кореей установка ядерной боеголовки на ряд систем тактического управляемого оружия, но Южная Корея и США анализируют такую возможность, — сказал Ли Чжон Сол в ходе заседания комитета по национальной обороне в парламенте Южной Кореи.

Однако он отметил, что Пхеньян «достиг значительного прогресса» в своих ядерных разработках.

Также Ли Чжон Сол сообщил, что южнокорейские военные зафиксировали в среду, 23 марта, пуск четырех крылатых ракет КНДР. Запуск был произведен из района города Хамхын на востоке КНДР. По его словам, в настоящее время специалисты Южной Кореи и США проверяют эти данные.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын призвал быть готовыми применить ядерное оружие. Лидера страны поддержали граждане: около полутора миллионов северокорейцев выразили готовность поступить или вернуться на службу в вооруженные силы. Свое заявление Ким Чен Ын сделал по результатам учений, в рамках которых отрабатывалась имитация ядерной контратаки. Была запущена тактическая баллистическая ракета с имитированной ядерной боеголовкой, которая пролетела 800 км и достигла цели.

Десять стран Совбеза ООН осудили ракетные запуски КНДР. Россия и Китай к ним не присоединились. Представитель США Томас-Гринфилд заявила, что действия Пхеньяна безрассудны и представляют опасность, а также подрывают ядерное нераспространение во всем мире.