СМИ: «русские хакеры» представили в свободном доступе 1 млн кредиток

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Блее 1 млн номеров кредитных карт выложили в открытый доступ «русские хакеры». Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на сообщение фирмы по кибербезопасности Q6.

По информации Q6, группа хакеров под названием All World Cards происходит из России. Участники группы предлагают другим кибепреступникам карты для мошеннических транзакций

При этом никаких подтверждений того, что группа связана с Россией, телеканал не приводит.

В последнее время власти США неоднократно обвиняли Россию в противоправных действиях хакеров, предположительно связанных со страной.

На саммите в Женеве президенты РФ и США условились о проведении диалога по кибербезопасности, встречи на уровне экспертов уже начались.