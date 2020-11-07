СМИ: минимум восемь человек погибли под миномётным обстрелом в Афганистане

https://static.news.ru/photo/8c1bf786-21da-11eb-906a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sanaullah Seiam/Xinhua/Global Look Press

Минимум восемь мирных жителей Афганистана погибли 8 ноября во время миномётного обстрела в одном из районов города Газни. Он является административным центром одноимённой провинции республики. Она находится в центре страны.

По словам представителя местной полиции Вахидуллы Джумы, три снаряда разорвались вечером в жилом квартале Ноу-Абад. Он отметил, что ещё минимум семи гражданских получили травмы во время атаки. Их всех госпитализировали, передаёт портал Tolo News.

Пока что ни одна из радикальных группировок, промышляющих в данном регионе Афганистана, до сих пор не взяла на себя ответственность за обстрел жилого квартала Газни.

3 ноября при атаке на военную базу в Афганистане пострадали по меньшей мере 24 человека, в том числе военнослужащие. Инцидент произошёл в провинции Кундуз в районе Имам Шахиб. Согласно данным источников, рядом с базой взорвался заминированный автомобиль, после чего началась перестрелка между боевиками и военными.

За день до этого при атаке на университет в Кабуле пострадали по меньшей мере четыре человека, сообщили в Минздраве Афганистана. Согласно данным ведомства, в числе раненых преподаватель и студент, сообщал NEWS.ru.