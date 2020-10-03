СМИ: лидером по распространению коронавируса в Европе стала Черногория

https://static.news.ru/photo/145a8520-0568-11eb-be35-fa163e074e61_660.jpg Фото: De Giglio/Fotogramma

Самый большой уровень распространения COVID-19 в Европе зафиксирован в Черногории. Об этом заявили СМИ страны.

По данным портала Vijesti, на 100 тысяч населения в Черногории зафиксировано 1699 заболевших. Врач-эпидемиолог Новица Вуйошевич уверена, что число заразившихся в три раза больше, чем регистрируется официально.

Учитывая уровень общественной организации, качество медицинской службы и кадровую структуру, оправдания для такого количества заразившихся нет, — заявила специалист в интервью порталу.

Ранее Минздрав Черногории заявил, что число заболевших COVID-19 в стране достигло 11 690 человек, скончались 172 пациента. За прошедшие сутки было выявлено 130 новых случаев.

Примечательно, что 25 мая власти Черногории объявили страну «зоной, свободной от коронавируса», несмотря на новые случаи заражения. Это было сделано в преддверии начала туристического сезона и парламентских выборов. Позже границы были открыты. При въезде в страну обязательно сдавать тест на коронавирусную инфекцию.

NEWS.ru писал, что на Соломоновых островах выявили первый случай заражения коронавирусом. Им заболел вернувшийся из Филиппин студент. Инфекция была обнаружена в ходе обычного теста при прилёте мужчины в столицу страны Хониару.