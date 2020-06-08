СМИ: Компании США в Гонконге пострадают после введения санкций

Журналисты из Пекина заявили, что американские компании в Гонконге серьёзно пострадают в случае введения санкций со стороны США в отношении указанного административного района Китая.
Ранее Штаты пригрозили отозвать статус Гонконга как отдельной таможенной зоны. В этом случае, подчеркнули авторы аналитического материала, многие сотрудники американских компаний «заплатят высокую цену».
Отмечается, что в данный момент на территории Гонконга живут и работают свыше 85 тысяч граждан США. Там же свою деятельность осуществляют более 13 тысяч американских компаний. Сами Штаты имеют примерно 210 тысяч рабочих мест, созданных в результате экспорта товаров и услуг из Гонконга. Также в этом вопросе значительную роль играют инвестиции, поступающие со стороны административного района КНР.
Вашингтон имеет в Гонконге «огромные экономические интересы», поскольку эта территория обеспечивает большие прибыли для американского бизнеса, а поступления от торговли с Гонконгом приносят США 30 млрд долларов ежегодно,
Как ранее передавал NEWS.ru, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь пригрозил США ответными действиями после заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что Вашингтон наложит санкции на официальных лиц КНР и Гонконга.
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