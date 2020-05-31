МИД Китая ответил на угрозы Трампа ввести санкции

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь пригрозил США ответными действиями после заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что Вашингтон наложит санкции на официальных лиц КНР и Гонконга.
Любые заявления и действия, которые наносят ущерб интересам Китая, будут встречены жёсткой контратакой, — цитирует Лицзяня France-Presse.
Как писал NEWS.ru, Дональд Трамп сообщил, что США приостановят въезд отдельных иностранных граждан из Китая. Ограничительные меры коснутся лиц, подрывающих автономию Гонконга.