Азия

МИД Китая ответил на угрозы Трампа ввести санкции

14:30, 01 июня 2020 74
Фото: Wu Gang/Global Look Press

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь пригрозил США ответными действиями после заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что Вашингтон наложит санкции на официальных лиц КНР и Гонконга.

Любые заявления и действия, которые наносят ущерб интересам Китая, будут встречены жёсткой контратакой, — цитирует Лицзяня France-Presse.

Как писал NEWS.ru, Дональд Трамп сообщил, что США приостановят въезд отдельных иностранных граждан из Китая. Ограничительные меры коснутся лиц, подрывающих автономию Гонконга.

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