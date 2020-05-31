МИД Китая ответил на угрозы Трампа ввести санкции

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Власти Японии изучают возможность открытия въезда в страну для граждан определённых государств, где уровень распространения коронавирусной инфекции оказался низким.

Правительство может разрешить принимать путешествующих по бизнес-вопросам жителей Таиланда, Вьетнама, Австралии и Новой Зеландии в ближайшие месяцы, уточняет Reuters. Для въезда они должны будут сдать два отрицательных анализа на наличие...