СМИ: газ станет для украинцев предметом роскоши

Соглашение между США и Германией по «Северному потоку — 2» во многом невыгодно для Украины. Финансовая поддержка Киеву на развитие зелёной энергетики будет весьма скромной. Об этом написал журналист Максим Минин в статье, опубликованной изданием «Страна.ua».

Он отметил, что позиция Запада по газопроводу была изначально разновекторной. Его поддерживала Европа, а США — нет. В связи с этим ставка Киева была именно на Вашингтон. Однако американская сторона в итоге показала, что считает важным союзником Германию и готова пожертвовать интересами Украины.

Журналист также указал, что Берлин пообещал начать переговоры с Москвой о продлении газового транзита до 2034 года. При этом нет уверенности в том, что результаты этих переговоров будут выгодны Киеву и нельзя предсказать, в каких объёмах будет осуществляться транзит топлива через Украину по этой сделке.

То есть намёк, что газ для украинцев будет и дальше становиться предметом роскоши, — написал автор.

Он добавил, что соглашение между Германией и США оставило Украину без каких-либо серьёзных гарантий.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что после запуска «Северного потока — 2» основной проблемой для Киева станет вопрос энергетической безопасности, которую сейчас гарантирует транзит газа. При этом он указал на то, что договор между Вашингтоном и Берлином не содержит предпосылок сохранения транзита.