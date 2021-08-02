СМИ: десять стран планируют отозвать признание Косово

Десять стран хотят отозвать своё признание Республики Косово. Об этом со ссылкой на осведомлённые источники сообщает издание «Политика».

По данным газеты, отозвать признание могут ряд стран Азии и Африки. При этом названия государств не называются, дабы избежать давления на них со стороны США.

В свою очередь в дипломатической борьбе за регион Сербия рассчитывает на помощь России и Китая. В частности, в статье утверждается, что Пекин намерен принять активное участие в решении проблемы Косово и Метохии.

Республика Косово является частично признанным государством, расположенным на Балканском полуострове. Его независимость была провозглашена 22 сентября 1991 года. По конституции Сербии, Косово входит в состав страны как Автономный край Косово и Метохия. При этом под контролем Белграда находится большая часть региона.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западный проект «Косово» провалился, несмотря на деньги, вложенные в него, и информационно-политическое сопровождение.