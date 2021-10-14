СМИ: Байден не будет вводить санкции против «Северного потока — 2»

Администрация президента США Джо Байдена не планирует вводить санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2», сообщает Politiico со ссылкой на источник. С таким решением не согласен конгресс и конкретно сенатор Тед Круз.
По мнению издания, Круз
Информированные источники Politico сообщили о попытках решить данный вопрос с Крузом. Они пояснили, что администрация Байдена во время его президентства санкции вводить не будет.
Ранее сообщалось, что санкции против газопровода «Северный поток — 2» стали одной из главных тем обсуждения на саммите Украина — Евросоюз. О том, к каким договорённостям пришли стороны, пока не сообщается. Ранее заявлялось, что Украина и Евросоюз подпишут несколько соглашений.