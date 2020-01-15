В Международном аэропорту Эсейса имени министра Пистарини в Аргентине на борту грузового самолёта KLM Cargo в ходе спецоперации были найдены более 80 кг наркотиков.
Сотрудники воздушной гавани по камерам видеонаблюдения заметили подозрительную активность судна. Они увидели двух мужчин, загружающих на борт не прошедшие проверку ящики, и проинформировали об этом таможенников. Те отложили вылет самолёта и получили ордер на его обыск.
Los 82 kilos de cocaína secuestrados en bodega de avión con destino a Amsterdam. Hay 7 detenidos. Operativo de AFIP-Aduana pic.twitter.com/Exw1MNWdAJ
В ходе осмотра воздушного судна служебные собаки указали правоохранителям на кокаин, который был запрятан в трюме. Полицейские задержали экипаж авиалайнера — четырёх граждан Нидерландов и четырёх сотрудников авиакомпании Martinair, принадлежащей авиационному холдингу Air France-KLM. Ещё одному человеку удалось сбежать. Полиция проводит расследование и проверяет пилотов на причастность к контрабанде наркотиков.
Así subían 82 kilos de cocaína disimulados en palets a un avión carguero de KLM. Un operativo de rutina de Aduana descubrió la carga. Hay siete detenidos. pic.twitter.com/mG1raz8S04