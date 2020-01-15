https://static.news.ru/photo/14424986-3833-11ea-a548-fa163e074e61_660.jpg Фото: PFAOficial/facebook.com

В Международном аэропорту Эсейса имени министра Пистарини в Аргентине на борту грузового самолёта KLM Cargo в ходе спецоперации были найдены более 80 кг наркотиков.

Сотрудники воздушной гавани по камерам видеонаблюдения заметили подозрительную активность судна. Они увидели двух мужчин, загружающих на борт не прошедшие проверку ящики, и проинформировали об этом таможенников. Те отложили вылет самолёта и получили ордер на его обыск.

Los 82 kilos de cocaína secuestrados en bodega de avión con destino a Amsterdam. Hay 7 detenidos. Operativo de AFIP-Aduana pic.twitter.com/Exw1MNWdAJ — Mauro Szeta (@mauroszeta) January 15, 2020

В ходе осмотра воздушного судна служебные собаки указали правоохранителям на кокаин, который был запрятан в трюме. Полицейские задержали экипаж авиалайнера — четырёх граждан Нидерландов и четырёх сотрудников авиакомпании Martinair, принадлежащей авиационному холдингу Air France-KLM. Ещё одному человеку удалось сбежать. Полиция проводит расследование и проверяет пилотов на причастность к контрабанде наркотиков.

Así subían 82 kilos de cocaína disimulados en palets a un avión carguero de KLM. Un operativo de rutina de Aduana descubrió la carga. Hay siete detenidos. pic.twitter.com/mG1raz8S04 — Mauro Szeta (@mauroszeta) January 15, 2020

В Аргентину самолёт прибыл из бразильского Сан-Паулу. Он должен был вылететь в столицу Эквадора Кито, а конечной точкой его назначения был Амстердам, уточняет Clarin.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов Испании обнаружили подводную лодку, перевозившую кокаин. На её борту были найдены по меньшей мере две тонны наркотика.