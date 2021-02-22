Служба военных РФ в Арктике восхитила японцев

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Пользователь портала Yahoo News Japan Тамаки Сакимура выразил восхищение российскими военными, которые несут службу в условиях Арктики.

Он отметил, что регион отличается экстремально низкими температурами, сильными ветрами, обилием снега и резкими перепадами климата. В таких условиях Россия продолжает совершенствовать свою систему обороны.

Речь идёт об экспериментальном отряде с тяжёлыми истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ, базирующемся на острове Южный. По словам Сакимуры, ВПП на военном аэродроме острова в зимний период покрывается слоем снега и льда, а авиационное топливо загустевает во время сильных морозов, что усложняет задачу по постоянной боеготовности истребителей.

Обеспечение в этих условиях устойчивости и безопасности службы боевых истребителей остаётся пока уравнением со многими неизвестными, — цитирует Сакимуру РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что авиация Северного флота РФ отработала дозаправку в воздухе над Арктикой. В манёврах приняли участие экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24 отдельного смешанного авиаполка СФ. Кроме того, в воздух поднялся летающий танкер Ил-78. Дозаправка в воздухе значительно увеличивает боевой радиус, кроме того, экипажи могут выполнять задачи на большом удалении от мест базирования.