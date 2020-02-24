https://static.news.ru/photo/2fb9988e-568f-11ea-8bfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Суд в Англии начнёт слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США 24 февраля. Основателя портала Wikileaks обвиняют по 18 пунктам обвинения. Об этом сообщило РИА Новости.

Я не могу строить предположения касательно его душевного состояния, но я могу представить, что он будет очень обеспокоен, так как экстрадиция в США — это смертная казнь, — сообщил отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон.

Сейчас Джулиан Ассанж находиться в заключении в Англии из-за того, что нарушил условия освобождения под залог. По каждому из пунктов ему грозит срок до 175 лет заключения.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США пройдут в два этапа. Первый этап слушаний начнётся 24 февраля и будет длиться неделю. 18 мая начнётся вторая часть слушаний, которая займёт три недели.