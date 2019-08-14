Есть что-то завораживающее в том, как Украина, словно пьяный матрос на палубе в девятибалльный шторм, пытается двигаться по своему «европейскому шляху», раскачиваясь от борьбы за светлые идеалы «цивилизованного человечества» к вполне такой серьёзной постреволюционной диктатуре.

Казалось бы, ребята, у вас есть, с одной стороны, безостановочно деградирующая со времён распада «клятого СССР» инфраструктура, на замену которой вы не собрались с силами построить ничего, а с другой — огромное число русскоязычных граждан, для которых общение и статус родного языка важны. Чем занялся бы нормальный политик, желающий попасть в историю не в качестве очередного предводителя кастрюлеголовых, а в качестве человека, не на словах, а на деле обеспечивающего своей стране возможность существовать независимо и обеспечивать себя и не юродствовать по международным инстанциям в поисках копеечки? Кажется, что разумный выбор очевиден, но нет, «революция достоинства» требует иных поступков. Живи ты хоть в конуре на подачки, но о борьбе с наследием «проклятых оккупантов» не забывай.

Новый президент Зеленский долго и мучительно пытался разогнать старый состав Верховной рады и собрать новый, чтобы избранные на кровавой волне люди в парламенте не мешали ему проводить в жизнь свои планы и выполнять предвыборные обещания. Но нет, «новые лица» оказались неотличимыми от старых порошенковских миньонов. И стоило этим депутатам собраться вместе на заседание, как началась старая возня: сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович позволил себе выступить на русском языке, от чего его коллеги пришли в нездоровое возбуждение, что не понравилось зампреду парламента Ирине Геращенко. Она потребовала от Рабиновича выступать в Раде исключительно на украинском, мотивировав это наделавшим много шума законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Собственно, в её реакции ничего неожиданного нет, зато интересна реакция главы президентской партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова, который к требованию присоединился и пригрозил в случае повторения таких случаев выключать выступающим микрофон. И побоку, что этот самый закон в ОБСЕ, на который, когда нужно, Киев молится, назвали репрессивным и дискриминационным.

Тут самое время вспомнить, что сам Зеленский, когда шёл к власти, русский язык в качестве агитационного средства использовал весьма активно: сам на нём говорил при любом случае и всячески давал понять, что не будет его ограничивать.

Не надо давить их языки, не надо давить русский язык, — сказал тогда ещё кандидат в президенты.

И заручился на этом фоне поддержкой 13,5 млн человек, для значительной части которых языковой вопрос является важным.

Но, как известно, обещания имеют значение только во время предвыборной кампании, а сейчас настало другое время — время делить ресурсы и не забывать о людях, которые на самом деле модерируют украинскую политику дистанционно. Зато под крики и ритуальные танцы вокруг драгоценной мовы можно заявить о намерении привлечь кучу инвестиций и «довести количество реально работающих аэропортов до пятнадцати», в то время как сейчас их в стране, по данным министра инфраструктуры Владимира Омеляна, шестнадцать. А может быть, депутатам от президентской партии просто безразлично мнение гаранта?

Но главное, хотел бы послушать, как все эти борцы за чистоту украинской расы будут объяснять своим согражданам, работающим в России и обеспечивающим вместо государства деньгами своим пожилых родителей, что русский язык им больше не нужен.