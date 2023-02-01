«Не может взять трубку»: Антонов возмутился поступком госсекретаря США Посол Антонов назвал ненормальной передачу Блинкеном послания Лаврову не напрямую

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала назвал ненормальной передачу госсекретарем США Энтони Блинкеном послания главе МИД РФ Сергею Лаврову через посредничество министра иностранных дел Египта Самеха Шукри. Дипломат возмутился тем, что глава американского внешнеполитического ведомства «не смог просто позвонить» российскому министру. Представитель России добавил, что США пока не готовы к взаимному уважительному разговору с Россией.

США считают нормальным, когда через Шукри или через каких-то других представителей Сергею Викторовичу Лаврову передают какие-то послания от Блинкена. Что, тот не может взять трубку, просто позвонить нашему министру и поговорить по серьезнейшим вещам? — сказал Антонов.

По его словам, Москва готова к конструктивному диалогу с Вашингтоном при условии отказа от антироссийской политики, признания национальных интересов страны и обеспечение надежных, железобетонных гарантий безопасности для России.

Лавров ранее сообщил, что получил от Блинкена послание по конфликту на Украине. Министр отметил, что госсекретарь в очередной раз потребовал от Москвы прекратить военные действия и покинуть территорию Украины.