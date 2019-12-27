https://static.news.ru/photo/bcec0160-28d6-11ea-9a01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministrstvo za notranje zadeve/facebook.com

Российского туриста задержали на хорватской-словенской границе по подозрению в провозе взрывчатого устройства.

По данным посольства РФ в Словении, после осмотра багажа выяснилось, что подозрительным предметом оказалось специальное устройство для музыкального инструмента.

После чего, соответственно, спецслужбы извинились перед нашим гражданином и его отпустили, — рассказали в посольстве.

Консульская служба связалась с россиянином, который сообщил, что у него всё в порядке.

В посольстве добавили, что гражданина РФ задержала словенская полиция после того, как хорватские силы безопасности пропустили его, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что полицейские в Таиланде задержали туристку из России, которую укусила обезьяна. Женщина пыталась купить обезболивающее в местной аптеке.