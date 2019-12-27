Российского туриста задержали на хорватской-словенской границе по подозрению в провозе взрывчатого устройства.
По данным посольства РФ в Словении, после осмотра багажа выяснилось, что подозрительным предметом оказалось специальное устройство для музыкального инструмента.
После чего, соответственно, спецслужбы извинились перед нашим гражданином и его отпустили, — рассказали в посольстве.
Консульская служба связалась с россиянином, который сообщил, что у него всё в порядке.
В посольстве добавили, что гражданина РФ задержала словенская полиция после того, как хорватские силы безопасности пропустили его,
Ранее NEWS.ru писал, что полицейские в Таиланде задержали туристку из России, которую укусила обезьяна. Женщина пыталась купить обезболивающее в местной аптеке.
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