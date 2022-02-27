Словакия направит на Украину системы ПВО

Читайте нас в Google Новости

Власти Словакии направят на Украину системы ПВО и противотанковые снаряды, рассказал глава Минобороны страны Ярослав Надь. Как сообщает РИА Новости, общая сумма поставок составит 4,5 миллиона евро.

По словам министра, решение принято после разговора премьера Словакии Эдуарда Хегера с президентом Украины Владимиром Зеленским о возможной помощи Украине.

Экстренно собранное в воскресенье заседание кабмина приняло решение о поставке на Украину военных материалов на общую сумму 4,5 миллиона евро, — сказал Надь.

Ранее в субботу сообщалось, что Германия одобрила отправку Украине оружия летального поражение. Это 400 противотанковых орудий немецкого производства из Нидерландов и 9 гаубиц Д-30 и боеприпасов из Эстонии. До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что возможность поставок летального оружия на Украину исключена.

Власти Германии также выделили €15 млн гуманитарной помощи Украине, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. По словам дипломата, республика должна позаботиться, чтобы жители Украины смогли быстро получить всё самое необходимое.