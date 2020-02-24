https://static.news.ru/photo/b2c730c4-5716-11ea-b2a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Международной совместной следственной группы (JIT) по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе Фред Вестербеке заявил о наличии свидетеля запуска ракеты, поразившей лайнер, с помощью российского ЗРК «Бук».

В эфире телеканала CВS он утвердительно ответил на вопрос о наличии очевидцев. При этом следователь не уточнил, идёт ли речь об одном человеке или свидетелей было несколько.

Вестербеке также заявил, что Россия никак не помогала расследованию инцидента. По его словам, Москве следовало бы сразу же признаться в содеянном и предоставить следствию всю необходимую информацию.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области в июле 2014 года. На его борту были 298 человек. Все они погибли. По версии JIT, самолёт был сбит ракетой ЗРК «Бук», хотя, согласно документам Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, ни одного такого комплекса в районе катастрофы не было. Кроме того, лайнер пролетал вне досягаемости «Буков», используемых украинскими и российскими военными.

Ранее NEWS.ru писал, что прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам по делу МН17. Перед судом они должны предстать в марте 2020 года.