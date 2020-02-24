Глава Международной совместной следственной группы (JIT) по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе Фред Вестербеке заявил о наличии свидетеля запуска ракеты, поразившей лайнер, с помощью российского ЗРК «Бук».
В эфире телеканала CВS он утвердительно
Вестербеке также заявил, что Россия никак не помогала расследованию инцидента. По его словам, Москве следовало бы сразу же признаться в содеянном и предоставить следствию всю необходимую информацию.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области в июле 2014 года. На его борту были 298 человек. Все они погибли. По версии JIT, самолёт был сбит ракетой ЗРК «Бук», хотя, согласно документам Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, ни одного такого комплекса в районе катастрофы не было. Кроме того, лайнер пролетал вне досягаемости «Буков», используемых украинскими и российскими военными.
Ранее NEWS.ru писал, что прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам по делу МН17. Перед судом они должны предстать в марте 2020 года.
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