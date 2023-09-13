Как готовили удар ракетами по Севастополю: последние новости от военкоров

Фото: Виктория Суконникова/ТАСС

Сбой в работе Starlink во время атаки на Севастополь, передача ВСУ самолетов F-16, уничтожение британского танка Challenger 2 советской гаубицей, приказ Киеву от Запада, борьба НАТО против ПВО РФ — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают главные события специальной военной операции на Украине. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

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«Они якобы должны радикально повлиять на ход войны. Я не буду ерничать, дескать, „Леопарды“ уже повлияли. Зачем противоречить самому себе? Если одной рукой я вывожу, что затягивание войны и ее кровопролитный характер обусловлены именно западными поставками, то не годится другой рукой подвергать сарказму эти самые поставки. Другое дело, что мы учимся справляться и с этим», — отметил заместитель главы Росгвардии в Донецкой Народной Республике.

Ходаковский также объяснил, почему решил написать на эту тему.

«Предполагается, что первые пилоты для этих самолетов получат квалификацию в феврале 2024-го, и есть какой-то график поставок этих самолетов, растянутый во времени. Война согласна подстроиться под этот график? Понятно, что Западу хочется продлить процесс на как можно более долгий срок и он будет стараться поддерживать функционирование умирающего организма. Но я не вижу у Украины способности подстраиваться под пожелания Запада. Как правящая верхушка Украины ни пытается следовать взмахам дирижерской палочки — законы жизни никто не отменял», — добавил он.

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«До этого в Киеве уже обвиняли Илона Маска в том, что он якобы отказался предоставлять ВСУ доступ к Starlink для ударов по российским кораблям в Черном море. Другое дело, что даже если все это правда, это никоим образом не умаляет „заслуг“ Маска в том, что касается координации через Starlink фронтовых частей ВСУ и использования системы при ударах по мирным городам Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Благодарить Маска за то, что в каких-то определенных случаях он блокирует работу своих систем, это то же самое, что восторгаться серийным убийцей, который по пятницам „на дело“ не ходит», — добавил военкор.

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«Чаще всего подвиг — дело командное, особенно если речь идет о подбитой технике, и одну из ключевых ролей в уничтожении „Челленджера“ сыграл расчет 152-мм пушки-гаубицы Д-20 71-го артиллерийского полка, который попаданием снаряда сбил с танка гусеницу и обездвижил его, после чего десантники из 76-й дивизии добили машину из ПТРК. Вот такая ирония судьбы, что новейший британский танк был уничтожен с помощью старой, но надежной советской гаубицы», — отметили авторы канала.

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«Самая неприятная информация за последние месяцы? Но, если разобраться, то ожидаемая. Давайте разберемся. Атака десятью крылатыми ракетами и тремя морскими безэкипажными катерами базы ЧФ в Севастополе, повреждены корабли, пострадали (как?) люди. Что это? Демонстрация новых возможностей противника? Ну да. Но главный вопрос в другом: почему сейчас и почему ЧФ? Я думаю, что противника снабжают так, чтоб его потенциал провально не падал, это тревожно, но ожидаемо», — считает эксперт.

Сладков отметил, что ВСУ решили ударить по российским кораблям «именно сейчас, так как силы, предназначенные для контрнаступления, заканчиваются, а Киев не может прекратить его из-за приказа Запада».

«Поэтому Киев теперь нас завет в наступление. А нам рано. Мы жаждем крови, и кровь противника течет рекой на всех местах его наступательной активности. Почему удар нанесен по объекту Черноморского флота России? Предполагаю, по двум причинам. Запад считает наш полуостров украинским, поэтому спокойно относится к применению своих „оборонительных“ ракет по Крыму. Видимо, Киев считает, что в будущей активизации России на поле боя серьезную роль должен сыграть ЧФ. Надеюсь, так и будет. Удар был ожидаем. На войне как на войне. Пострадавшим — здоровья», — добавил военкор.

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«Комплексное применение крылатых ракет „воздух — земля“ и систем „земля — земля“ уже происходило, но, пожалуй, впервые противник действовал с привлечением такого количества сил и средств. Тут два важных обстоятельства. С точки зрения результата для противника хоть и громко, но не густо. Суда и так стояли на ремонте. Для западных военспецов — полигон», — подчеркнул журналист.

По его мнению, НАТО и ВСУ хотели посмотреть на работу российских систем ПВО и ПРО, чтобы «знать, как масштабировать огневое поражение, попытаться преодолеть оборону ВС РФ.

«Для нас это возможность понять, как будет действовать противник в случае эскалации боевых действий высокой интенсивности. В теории не только на украинском направлении. И принять достаточные меры противодействия и упреждения. По факту же армия России каждые сутки наносит куда более чувствительные удары по тыловым военным объектам противника. И эти удары куда более чувствительные для киевского режима», — добавил он.

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