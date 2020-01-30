«Скандинавские авиалинии» (SAS) приостановили полёты в Китай из-за эпидемии коронавируса.
Представители перевозчика заявили, что принято решение прекратить все полёты в Шанхай и Пекин с 31 января по 9 февраля. Пассажиры смогут вернуть или перебронировать билеты.
Безопасность наших пассажиров и сотрудников является нашим главным приоритетом, — заявили в авиакомпании.
Ранее NEWS.ru писал, что «Аэрофлот» продлил период возврата билетов на рейсы в Китай. Пассажиры с билетами с кодом SU по маршрутам из и в Пекин, Гуанчжоу, Шанхай, Гонконг и Харбин, оформленные не позднее 28 января 2020 года, могут вернуть их без дополнительной платы.
Вспышка пневмонии нового типа была зафиксирована в китайском Ухане 31 декабря 2019 года. Власти закрыли город на карантин. Новым типом вируса заразились более 7 тысяч человек, скончались 130 человек.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен