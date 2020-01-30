https://static.news.ru/photo/48c18e4e-4371-11ea-9315-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Скандинавские авиалинии» (SAS) приостановили полёты в Китай из-за эпидемии коронавируса.

Представители перевозчика заявили, что принято решение прекратить все полёты в Шанхай и Пекин с 31 января по 9 февраля. Пассажиры смогут вернуть или перебронировать билеты.

Безопасность наших пассажиров и сотрудников является нашим главным приоритетом, — заявили в авиакомпании.

Ранее NEWS.ru писал, что «Аэрофлот» продлил период возврата билетов на рейсы в Китай. Пассажиры с билетами с кодом SU по маршрутам из и в Пекин, Гуанчжоу, Шанхай, Гонконг и Харбин, оформленные не позднее 28 января 2020 года, могут вернуть их без дополнительной платы.

Вспышка пневмонии нового типа была зафиксирована в китайском Ухане 31 декабря 2019 года. Власти закрыли город на карантин. Новым типом вируса заразились более 7 тысяч человек, скончались 130 человек.