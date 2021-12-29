Сирийская девочка получила письмо с новогодним поздравлением от Путина

Девятилетняя жительница сирийской Латакии Иман Али получила в канун Нового года письмо от президента России Владимира Путина, сообщил ТАСС. Его передали военнослужащие группировки ВС РФ в Сирийской Арабской Республике. В нём российский лидер высказал своё восхищение смелостью и патриотизмом ребёнка и поздравил с наступающим 2022-м годом. Это уже второе письмо, которое направил Иман Али Владимир Путин, первое было написано ей в августе 2021 года после того, как она написала президенту письмо и отправила рисунок. В переписке она рассказала, что мечтает стать военным врачом.

Твоё письмо, наполненное любовью и искренностью, стало настоящим подарком в канун новогодних праздников. В нем — мысли не просто юной девушки, а истинного патриота своей Родины. Если даже такие хрупкие, но отважные дети, как ты, готовы ради мира и безопасности на своей земле становиться солдатами и медсестрами, всем нам будет легче противостоять злу и различным угрозам. <...> В наступающем Новом году желаю тебе, твоим родным и близким и, конечно, всем сирийским детям — благополучия, мира и исполнения самых заветных желаний, пусть каждый день будет наполнен улыбками, радостью и счастьем! — написал в ответном письме Путин.

К юной жительнице Латакии также пришли Дед Мороз и Снегурочка. Они исполнили её желание: девочка посетила военную базу Хмеймим, где побывала в медицинском отряде спецназначения. Там российские военные врачи в игровой форме разрешили сделать ряд процедур и рассказали, как делают операции и оказывают первую медицинскую помощь. Ребёнка напоили чаем, а в качестве подарка передали фонендоскоп и рюкзак со сладостями.

Если я стану врачом, то буду лечить всех больных, хочу, чтобы вообще не было больных. <...> Я недавно участвовала в акции в поддержку детей, больных раком, и хотела бы создать лекарство от рака в виде шоколада без сахара. Но лучше, чтобы вообще никому не нужно было принимать лекарства, чтобы все были здоровы, — поведала девочка журналистам.

Иман Али живёт в городе Латакия, она изучает русский язык в местном образовательном центре.

Ранее депутаты Госдумы провели переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и спикером местного парламента. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил о необходимости решить ряд проблем, чтобы страна вернулась к мирному существованию.