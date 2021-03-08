Singapore Airlines запустила приложение для контроля здоровья пассажиров

https://static.news.ru/photo/a5b9e012-7fff-11eb-8a6b-96000091f725_660.jpg Фото: Singapore Airlines/facebook.com

Авиакомпания Singapore Airlines стала первой в мире, которая запустила мобильное приложение Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), которое подтверждает у пассажиров отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию. Пока оно работает в тестовом режиме.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, приложение позволяет записаться в одну из несколько клиник на сдачу тестов на коронавирус — учреждения аккредитованы в Сингапуре. Отмечается, что отрицательный тест является обязательным условием для совершения перелёта. В приложении пассажир должен создать персональный аккаунт, указав паспортные данные и информацию о предстоящей поездке. Результаты тестирования появятся в программе автоматически.

Результаты исследований будут загружены в сообщении, их необходимо предъявить перед регистрацией на рейс в аэропорту Чанги, — говорится в пресс-релизе авиакомпании.

Медицинские центры, где можно сделать соответствующие тесты, есть также в Индонезии — в Джакарте и в Медане. Предполагается, что в скором времени такая услуга появится в большинстве других городов, куда самолёты компании осуществляют регулярные рейсы.

BREAKING NEWS: @SingaporeAir becomes the 1st airline in the world to pilot #IATATravelPass



Passengers travelling on selected flights from #Singapore to @HeathrowAirport #london from 15-28 March will be invited to take part in the pilot of the app.

https://t.co/0hSURVynKH pic.twitter.com/TFPufbmU4R — IATA (@IATA) March 8, 2021

Как ранее писал NEWS.ru, Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, когда Турция перестанет требовать с прибывающих туристов отрицательные тесты на коронавирус. Согласно данным пресс-службы АТОР, российские авиакомпании получили новую телеграмму от управления турецкой гражданской авиации. В ней говорится о том, что авиакомпании не смогут допускать на борт пассажиров без отрицательных тестов на коронавирус до 26 мая.