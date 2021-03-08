Singapore Airlines запустила приложение для контроля здоровья пассажиров

Авиакомпания Singapore Airlines стала первой в мире, которая запустила мобильное приложение Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), которое подтверждает у пассажиров отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию. Пока оно работает в тестовом режиме.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, приложение позволяет записаться в одну из несколько клиник на сдачу тестов на коронавирус — учреждения аккредитованы в Сингапуре. Отмечается, что отрицательный тест является обязательным условием для совершения перелёта. В приложении пассажир должен создать персональный аккаунт, указав паспортные данные и информацию о предстоящей поездке. Результаты тестирования появятся в программе автоматически.
Результаты исследований будут загружены в сообщении, их необходимо предъявить перед регистрацией на рейс в аэропорту Чанги, — говорится в пресс-релизе авиакомпании.
Медицинские центры, где можно сделать соответствующие тесты, есть также в Индонезии — в Джакарте и в Медане. Предполагается, что в скором времени такая услуга появится в большинстве других городов, куда самолёты компании осуществляют регулярные рейсы.
Как ранее писал NEWS.ru, Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, когда Турция перестанет требовать с прибывающих туристов отрицательные тесты на коронавирус. Согласно данным пресс-службы АТОР, российские авиакомпании получили новую телеграмму от управления турецкой гражданской авиации. В ней говорится о том, что авиакомпании не смогут допускать на борт пассажиров без отрицательных тестов на коронавирус до 26 мая.