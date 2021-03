Singapore Airlines запустила приложение для контроля здоровья пассажиров

Как сообщает пресс-служба перевозчика, приложение позволяет записаться в одну из несколько клиник на сдачу тестов на коронавирус — учреждения аккредитованы в Сингапуре. Отмечается, что отрицательный тест является обязательным условием для совершения перелёта. В приложении пассажир должен создать персональный аккаунт, указав паспортные данные и информацию о предстоящей поездке. Результаты тестирования появятся в программе автоматически.

Медицинские центры, где можно сделать соответствующие тесты, есть также в Индонезии — в Джакарте и в Медане. Предполагается, что в скором времени такая услуга появится в большинстве других городов, куда самолёты компании осуществляют регулярные рейсы.