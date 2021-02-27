АТОР сообщила, когда можно будет отдохнуть в Турции без тестов на COVID-19

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, когда Турция перестанет требовать с прибывающих туристов отрицательные тесты на коронавирус.

Согласно данным пресс-службы АТОР, российские авиакомпании получили новую телеграмму от управления турецкой гражданской авиации.

В ней говорится о том, что авиакомпании не смогут допускать на борт пассажиров без отрицательных тестов на коронавирус до 26 мая, — рассказали в АТОР.

При этом в пресс-службе отметили, что распоряжения властей Турции могут меняться.

Как писал NEWS.ru, ранее правительство Таиланда обсуждает возможность отмены 14-дневного карантина для туристов, вакцинированных от коронавирусной инфекции нового типа. До этого власти отвергали подобные послабления, настаивая на обязательной самоизоляции только что прибывших путешественников. Чиновники считали, что данные о надёжной защите организма от COVID-19 при наличии прививки до сих пор отсутствуют. Въезд вакцинированным гостям без обязательного карантина разрешат к третьему кварталу 2021-го.