В ДНР заявили, что военные республики вышли на границу Запорожской области

Подразделения из ДНР достигли административной границы, разделяющей Запорожье с Донецкой областью и взяли под контроль ряд населённых пунктов, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР. Накануне сообщалось о взятии силами РФ пяти населённых пунктов.

В ходе успешных наступательных действий подразделения НМ ДНР вышли на границу Запорожской области и установили контроль над населёнными пунктами Азов, Розовка и Мирное, — сообщили в Народной милиции.

7 марта ВС РФ в ходе специальной операции на Украине взяли под свой контроль пять населённых пунктов: Новоукраинское, Старомайорское, Старомлыновка, Майорово и Ремовка.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что войска ДНР взяли под контроль жилой район Мариуполя Старый Крым и продолжают вести наступательные действия на западной и северо-западной окраинах города. Также под контроль были взяты населённые пункты Карьерное, Передовое, Равнополь, Октябрьское и Новомайское.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».