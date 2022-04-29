Силуанов заявил, что ЕС точно не сможет отказаться от российского газа

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов / Фото Federation Council of Russia/Global Look Press

В ближайшее время европейские страны точно не смогут отказаться от поставок российского газа, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, которого цитирует РИА Новости. Глава ведомства отметил, что расчёт бюджета на будущее составляется с учётом стремления европейских партнёров снизить потребление энергоресурсов России. При этом Силуанов подчеркнул, что вместе с отказом стран ЕС от энергоресурсов Москва планирует открыть новые пути поставок.

Европа в ближайшее время точно не сможет отказаться от российского газа, поставки будут сохранены. Тем не менее, когда мы планируем бюджет на будущие периоды, естественно, мы учитываем снижение потребления европейскими партнёрами, с одной стороны, а с другой стороны — мы также рассчитываем на увеличение объёмов поставок по другим направлениям, — сказал министр.

Ранее Силуанов рассказал, что в 2022 году в России объёмы добычи нефти могут уменьшиться на 17%. Такие перемены, по словам министра, будут связаны с возможным отказом Запада от российских энергоносителей.

Силуанов отметил, что федеральный бюджет России в 2022-м, по предварительным оценкам, будет исполнен с дефицитом. Итоговый размер дефицита будет зависеть от антикризисных мер правительства. Минимальный размер дефицита глава Минфина оценил в 1,6 трлн рублей.