Сильнейшая песчаная буря разразилась в странах Персидского залива

Государства Персидского залива попали под удар сильнейшей песчаной бури. Плотные тучи песка закрыли солнце, снизив видимость всего до нескольких метров.
С вечера 12 марта регион накрыла аномальная жара. Затем поднялся сильный ветер. Песок заносит автомобили, дома, проникает внутрь. Кроме того, жара сменилась похолоданием. В частности, в столице Катара Дохе температура воздуха снизилась всего до +16 градусов.
Непогода нарушила работу гражданской авиации. В Саудовской Аравии отменены полёты ВВС. В настоящее время ситуация улучшается, но шквалистый ветер не ослабевает,
Ранее NEWS.ru писал, что в США из-за сильной снежной бури погибли около 50 человек. Наибольшее число жертв (30) пришлось на долю штата Техас. Пользователи соцсетей выдвинули версию о том, что снегопад был создан искусственно и за это могут быть ответственны президент страны Джо Байден или глава корпорации Microsoft Билл Гейтс.