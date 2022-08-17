Швейцария ввела санкции против Януковича и его сына

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Виктор Янукович

Швейцария ввела санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, сообщает новостная платформа SWI swissinfo.ch со ссылкой на государственный секретариат экономики (SECO). Янукович и его сын включены в список транспортных и финансовых санкций.

Считается, что 72-летний бывший президент был причастен к конфликту на Украине в феврале, а его сын руководил бизнес-операциями в Донбассе. Санкции являются последними в серии карательных мер со стороны ЕС, которые Швейцария решила принять после изучения каждого конкретного случая, — говорится в сообщении.

Отмечается, что финансовые санкции против Януковича и его окружения уже введены. Активы на сумму более 100 миллионов швейцарских франков были заморожены в 2014 году, а правительство Швейцарии в мае заявило, что собирается конфисковать деньги, чтобы вернуть их украинским властям.

Ранее совет Евросоюза внес Януковичей в список санкций, связанных со спецоперацией России. Александр Янукович был внесен в санкционный список за осуществление сделок с властями Донецкой и Луганской народных республик.

Янукович призывал сограждан принять решение, хотят ли они сражаться до последнего или спасти хотя бы остатки страны. Экс-президент подчеркнул, что как никогда требуется адекватная оценка ситуации и учет самых разных мнений жителей. Он также добавил, что нынешним властям нужно дать возможность всем желающим выразить «конструктивные предложения и дать миру шанс».