https://static.news.ru/photo/3fb430a0-321d-11ea-b935-fa163e074e61_660.jpg Анн Линде Фото: Juergen Heinrich/www.imago-images.de/Global Look Press

Глава шведского МИДа Анн Линде выразила соболезнования семьям погибших при крушении самолёта в Тегеране. Политик отметила, что на борту находились граждане Швеции.

Мои глубочайшие соболезнования родственникам. Это трагедия для всех, кого затронуло произошедшее, их семей и друзей. Кризисный центр МИД начал работу, — цитирует её слова РИА Новости.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. МИД Украины официально заявил, что на борту было 10 граждан шведской стороны, писал NEWS.ru.

Украинский президент поручил возбудить уголовное дело по факту крушения самолёта. На данный момент собрана официальная комиссия для расследования деталей инцидента.