Швеция отправила в Турцию первого осужденного участника РПК

Фото: Ke Ericson/Ibl//dpa/Global Look Press

Швеция экстрадировала в Стамбул Махмута Тата — члена Рабочей партии Курдистана (РПК), которая считается в Турции террористической организацией, сообщает телеканал NTV. В ближайшее время его ждет очередной суд.

Несколько лет назад Махмута Тата приговорили к шести годам и 10 месяцам заключения за участие в деятельности РПК. В 2015 году он сбежал из страны и подал заявление на получение убежища в Швеции, но ему отказали. Тем не менее все это время он проживал на территории страны. Несколько дней назад мужчину задержали и направили в следственный изолятор в Мельндале. Накануне самолетом Тата отправили в Стамбул.

На такой шаг Швеция пошла в связи с требованием меморандума о вступлении в НАТО. Турция согласилась подписать документ только с условием, что ей выдадут участников террористических организаций.

Ранее парламент Швеции принял поправки в конституцию для ужесточения антитеррористического закона. Данные меры были необходимы именно для того, чтобы Турция одобрила вступление страны в НАТО, поскольку это было ее основным требованием.

Новая поправка позволяет парламенту Швеции принимать законы, направленные на ограничение свобод ассоциаций, участвующих в терроризме, более широко установить уголовную ответственность за участие в террористической организации или запретить ее.