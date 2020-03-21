«Карантин» и «самоизоляция» — главные слова нынешней весны. Это если, конечно, не считать самого коронавируса, который и принёс им такую печальную популярность. По мнению врачей и учёных, именно социальное дистанцирование, то есть минимизация контактов с другими людьми, сможет остановить столь стремительное распространение инфекции в мире. В связи с этим во многих странах вводят крайне строгое наказание за нарушение карантина или режима самоизоляции. Огромные штрафы, серьёзные тюремные сроки и даже смертная казнь. О том, что грозит людям, не желающим сидеть дома в условиях пандемии, — в материале NEWS.ru.
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