Пока Китай отчитывается об успехах в бою с коронавирусом, во многих странах пандемия, к сожалению, только набирает обороты. Больше всего от вируса страдают Италия, Испания и Франция. По примеру Поднебесной, где для борьбы с инфекцией на карантин посадили более 60 млн человек, власти европейских государств также отправляют своих граждан под вынужденный домашний арест. Пока о введении общенационального карантина в нашей стране речи не идёт, но если это произойдёт, то миллионам россиян придётся сидеть дома и придумывать, чем себя занять. Чтобы вам не пришлось долго ломать голову, мы в NEWS.ru подготовили небольшую инструкцию на такой случай.