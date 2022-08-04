Штатам предрекли мрачное будущее в отношениях с Европой Newsweek: США не смогут бесконечно прибегать к помощи Европы в противодействии России

Фото: Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

США не смогут бесконечно полагаться на своих европейских союзников в противодействии России. Такое мнение в материале для американского еженедельника Newsweek высказали эксперт по международным делам Майкл Гфеллер и экс-посол США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл. Среди причин авторы называют разворачивающийся в ЕС экономический кризис, вызванный антироссийскими санкциями — они спровоцировали бурный рост стоимости энергоносителей инфляцию и общее подорожание жизни.

Гфеллер и Ранделл отмечают, что названные факторы уже привели к ряду отставок в высших эшелонах власти стран Европы. Также регион испытал на себе волну забастовок сотрудников важных секторов экономики. Эксперты прогнозируют увеличение общественного недовольства и усиление беспорядков.

При этом авторы отмечают, что некоторые руководители европейских стран «ясно чувствуют, что грядёт». В пример они приводят премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, осудившего санкции в отношении РФ, а также вице-президента Еврокомиссии Франса Тиммерманса, предупредившего о том, что нехватка энергии приведёт будущей зимой к «очень, очень сильным конфликтам и раздорам» в Европе.

Гфеллер и Ранделл полагают, что все перечисленные факторы не предвещают ничего хорошего интересам США, которые рассчитывают на своих союзников.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер сообщил по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным, что Кремль готов искать решение украинского кризиса путём переговоров. Он также отметил, что Германия может избежать энергетического кризиса зимой, если введет в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2».