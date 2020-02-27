https://static.news.ru/photo/a7441b3c-58e1-11ea-826b-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Mike Theiler/Consolidated News Photos/Global Look Press

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал иск против газеты The New York Times в связи с «ложными обвинениями в сговоре с Россией». Требование будет рассмотрено в Верховном суде штата Нью-Йорк.

Старший юрисконсульт Трампа Дженна Эллис заявила, что в штабе рассчитывают привлечь к ответственности виновных в «намеренной публикации ложных заявлений против кампании президента». Об этом сообщается в её заявлении, размещённом в Twitter.

BREAKING! Iâll join @TuckerCarlson tonight on why itâs so important to hold the NYT accountable. Tune in 8pm ET @TeamTrump @TrumpWarRoom https://t.co/fBW0pDdlYB — Jenna Ellis (@JennaEllisEsq) February 26, 2020

Отмечается, что газета намеренно пытается нанести ущерб кампании и вводит в заблуждение читателей, хотя знает о ложности подобных сообщений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп заявил о неполучении разведданных о якобы начавшемся российском вмешательстве в американские выборы 2020 года. Политик опроверг данные СМИ, которые со ссылкой на источники в разведке называли как Трампа, так и его вероятного соперника Берни Сандерса выгодными Кремлю кандидатами. Россия, писали они, начала воздействовать на предварительные выборы.