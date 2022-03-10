Шрёдер приехал в Москву для встречи с Путиным

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер приехал в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Politico со ссылкой на источник. Стороны планируют обсудить ситуацию на Украине и пути по урегулированию конфликта.

Шрёдер находится в Москве с целью встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках посреднических усилий, направленных на урегулирование ситуации на Украине, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Шрёдер подвергся резкой критике на родине и за границей за отказ разорвать свои связи с Москвой после того, как президент РФ Владимир Путин начал в Донбассе специальную военную операцию.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау приедет в Москву вечером 14 февраля, сообщил пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина. Он отметил, что в этот день состоится встреча министра с российским коллегой Сергеем Лавровым, на которой будут обсуждаться, в частности, вопросы из повестки ОБСЕ.

Он добавил, что в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым будет обсуждаться ситуация на Украине, новая инициатива польского председательства по диалогу о европейской безопасности и последствиях пандемии коронавируса. Ясина подчеркнул, что в обязанность председателя ОБСЕ входит ведение диалога. При этом Ясина не прокомментировал возможную двустороннюю повестку.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В Минобороны страны отмечали, что наносят высокоточные удары по украинской военной инфраструктуре. Угрозы мирным жителям Украины действия России не несут.