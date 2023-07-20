Два человека погибли во время массовой стрельбы в Окленде

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Два человека погибли в результате массовой стрельбы в городе Окленд в Новой Зеландии, сообщила газета Otago Daily Times со ссылкой на данные правоохранительных органов и службы скорой помощи. Еще по меньшей мере шесть человек, включая сотрудников полиции, получили ранения различной степени тяжести.

Сообщалось о нескольких пострадавших, а также на данном этапе мы можем подтвердить, что два человека погибли, — говорится в заявлении газеты.

По ее данным, нападавший был ликвидирован. На вооруженном 24-летнем мужчине был надет браслет контроля за соблюдением домашнего ареста. Утром он зашел в закрытое на ремонт здание и открыл стрельбу по строителям, сообщили очевидцы. В течение 40 минут новозеландец беспрепятственно перемещался по зданию.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось добраться до злоумышленника только тогда, когда он дошел до верхнего этажа здания. Затем мужчина забаррикадировался в шахте лифта и начал перестрелку с полицейскими.

Ранее стало известно, что сотрудник московской полиции выстрелил в напарника. В пресс-службе МВД России сообщили, что по данному факту началась служебная проверка.