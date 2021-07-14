ШОС призвала к нормализации обстановки в Афганистане

Министры иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам встречи в формате контактной группы «ШОС-Афганистан» выступили за нормализацию ситуации в стране. Об этом говорится в опубликованном совместном заявлении.

Лидеры ШОС выступили за становление Афганистана в качестве независимого, единого, мирного, демократического и процветающего государства. Достижение мира и стабильности в этой стране является одним из главных факторов обеспечения безопасности в регионе ШОС.

В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, прежде всего с Уставом ООН, государства — члены ШОС подтверждают уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности Афганистана, — говорится в сообщении.

В заявлении подчёркивается о необходимости прекратить насилие и террористические атаки в Афганистане. Страны ШОС будут содействовать Афганистану в становлении в качестве государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что Россия семь лет назад начала устанавливать контакты с «Талибаном» (запрещён на территории РФ), чтобы доносить до них свою озабоченность по поводу безопасности в регионе. Он отметил, что об ухудшении ситуации в Афганистане на фоне вывода войск США Москва предупреждала давно.