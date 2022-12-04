Шольц вручил премию основательнице правозащитного центра «Мемориал» Шольц вручил премию имени Марион Денхофф основательнице «Мемориала» Щербаковой

Фото: Jonas Walzberg/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц вручил премию имени Марион Денхофф

Канцлер Германии Олаф Шольц вручил премию имени Марион Денхофф основательнице российского правозащитного центра «Мемориал» (организация, исполняющая функции иностранного агента) Ирине Щербаковой, сообщил в Twitter гендиректор консалтингового агентства 365 Sherpa Корнелиус Винтер. Она получила награду «за историческое просвещение РФ и борьбу за права человека». Награждение прошло 4 декабря в Гамбурге.

Олаф Шольц наградил премией Марион Денхофф «борца за историю» Ирину Щербакову за достижения в жизни и, надеюсь, за долгую и важную работу, которую она продолжит, — написал Винтер.

Как отмечают авторы Deutsche Welle (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), члены жюри отметили вклад Щербаковой в историческое просвещение своей страны и мужественную борьбу за права человека. Ей была присуждена денежная награда в размере €20 тысяч.

Ранее правозащитному центру «Мемориал», а также белорусскому активисту Алесю Беляцкому и украинскому Центру гражданских свобод была присуждена Нобелевская премия мира. В заявлении организации утверждается, что они фиксируют военные преступления и нарушения прав человека.