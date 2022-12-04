Канцлер Германии Олаф Шольц вручил премию имени Марион Денхофф основательнице российского правозащитного центра «Мемориал» (организация, исполняющая функции иностранного агента) Ирине Щербаковой, сообщил в Twitter гендиректор консалтингового агентства 365 Sherpa Корнелиус Винтер. Она получила награду «за историческое просвещение РФ и борьбу за права человека». Награждение прошло 4 декабря в Гамбурге.
Олаф Шольц наградил премией Марион Денхофф «борца за историю» Ирину Щербакову за достижения в жизни и, надеюсь, за долгую и важную работу, которую она продолжит, — написал Винтер.
Как отмечают авторы Deutsche Welle (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), члены жюри отметили вклад Щербаковой в историческое просвещение своей страны и мужественную борьбу за права человека. Ей была присуждена денежная награда в размере €20 тысяч.
Ранее правозащитному центру «Мемориал», а также белорусскому активисту Алесю Беляцкому и украинскому Центру гражданских свобод была присуждена Нобелевская премия мира. В заявлении организации утверждается, что они фиксируют военные преступления и нарушения прав человека.