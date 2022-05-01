Шольц призвал не спешить с поставками тяжелого вооружения Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц / Фото IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ответ на обвинения со стороны оппозиции в трусости высказался против спешки с поставками тяжёлого вооружения Украине, передаёт его слова газета Bild am Sonntag. Он косвенно даёт понять, что Германия не отправит на Украину боевые танки до тех пор, пока США и другие союзники этого не сделают, отмечает издание.

Я не настолько напуган, чтобы меня впечатлили подобные обвинения <...>. Я быстро принимаю решения и согласовываю их с нашими союзниками. Я с подозрением отношусь к поспешным и нескоординированным инициативам, — заявил он.

Ранее лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц назвал промедление с поставками оружия Украине трусостью и нерешительностью.

28 апреля газета Die Zeit сообщила о том, что 586 представителей бундестага проголосовали за поставку тяжёлого вооружения Украине, около сотни немецких парламентариев не согласились с данной инициативой, а семь человек воздержались от голосования. В итоге две конкурирующие фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и ХДС «урегулировали» спор о поставках оружия на территорию Украины.

В конце апреля немецкий оборонный концерн Rheinmetall направил властям ФРГ запрос на продажу Украине 88 танков Leopard 1A5. По данным газеты Die Welt, первая партия из 22 танков может быть доставлена в течение нескольких недель, а стальная техника в случае одобрения будет поставлена до конца 2023 года.