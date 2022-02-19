Шольц: диалог с Россией по вопросам безопасности возможен

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на Мюнхенской конференции заявил, что в диалоге с Россией по вопросам безопасности всё ещё наблюдаются некие противоречия. Тем не менее продолжение дискуссии по данному аспекту международных отношений возможно, пишет РИА Новости.

Несмотря на противоречия по большей части текста, есть важные данные... о том, что переговоры предпочтительны о контроле над вооружениями, о прозрачности. Речь идёт о том, чтобы мы перевели наши противоречия в разговор и надеялись, что это получится, — пояснил канцлер.

17 декабря 2021 года МИД России направил США и НАТО проекты договора и соглашения по гарантиям безопасности. Москва выдвинула три основных требования: отказаться от расширения Альянса на восток, от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также вернуться к военной инфраструктуре военно-политического блока в Европе по состоянию на 1997 год.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва намерена добиваться выполнения от США и НАТО принятых на себя обязательств по безопасности и данных по этому поводу обещаний.