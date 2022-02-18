Лавров предложил Западу диалог о безопасности «по понятиям»

Москва намерена добиваться выполнения США и НАТО принятых на себя обязательств по безопасности и данных по этому поводу обещаний, заявил в интервью телеканалу RT глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова цитирует пресс-служба министерства. Министр привёл в пример жаргонное выражение «пацан сказал — пацан сделал», отметив что данные «понятия» должны соблюдаться, в том числе, и на международном уровне.

Будем добиваться, чтобы всё было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие — «пацан сказал — пацан сделал». По крайней мере, «понятия» должны соблюдаться и на международном уровне, — сказал Лавров, комментируя реакцию Москвы на игнорирование США международных обязательств.

Накануне в МИД России заявили, что США «перекрутили» предложения РФ по гарантиям безопасности в сторону создания преимущества для Вашингтона и их союзников. Кроме того, был проигнорирован пакетный характер предложений в пользу удобных для себя тем.

В ответе МИД РФ подчёркнуло неприемлемость требований вывести войска из определённых районов в России. Москва также настаивает на выводе всех сил и вооружений США из Центральной и Восточной Европы и Прибалтики.