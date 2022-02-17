МИД опубликовал ответ Москвы по гарантиям безопасности

США «перекрутили» предложения России по гарантиям безопасности в сторону создания преимущества для Вашингтона и их союзников, сообщается в заявлении МИД. Отмечается, что был проигнорирован пакетный характер предложений в пользу удобных для себя тем.

Для деэскалации вокруг Украины нужны выполнение Киевом Минских соглашений, прекращение поставок оружия Украине и вывод уже поставленного, отзыв всех западных советников и инструкторов, отказ НАТО от учений с Украиной, — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что в ответе подчёркнута неприемлемость требований вывести войска из определённых районов в России. Кроме того, Москва настаивает на выводе всех сил и вооружений США из Центральной и Восточной Европы и Прибалтики.

По заявлению МИД, в случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза попытки «вернуть» Крым, куда будут втянуты США и их союзники.

В случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой "вернуть" Крым, втянув США и их союзников, в соответствии со ст.5 Вашингтонского договора, в прямой вооруженный конфликт с Россией со всеми вытекающими последствиями, — говорится в сообщении.

Российское внешнеполитическое ведомство заявило об ожиданиях от США и НАТО конкретных предложений о содержании и формах юридического отказа альянса от расширения на восток. При этом вопросы контроля над вооружениями не могут рассматриваться отдельно от остальных тем гарантий.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия 17 февраля направит США ответ по гарантиям безопасности. По его словам, этот текст будет направлен американской стороне в бумажном и электронном виде, после чего МИД планирует предоставить содержание текста публике.

До этого Лавров заявил, что США и НАТО в своих документах позитивно ответили на те инициативы России, которые они давно отрицали. Он отметил, что по итогам проведённых переговоров есть вероятность выработки «неплохого» пакетного результата.

17 декабря 2021 года МИД России направил США и НАТО проекты договора и соглашения по гарантиям безопасности. Москва выдвинула три основных требования: отказаться от расширения Альянса на восток, от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также вернуться к военной инфраструктуре военно-политического блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО.

26 января США и НАТО предоставили ответ. Как отметил российский президент Владимир Путин, в ответе Запад проигнорировал озабоченности России по ключевым вопросам.