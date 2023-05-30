«Шокирующее насилие»: в Евросоюзе призвали к миру в Косово Боррель осудил насилие в Косово и призвал стороны к деэскалации без условий

Фото: Christine Olsson / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на свое странице в Twitter назвал «шокирующими» столкновения в Косово, а также выступил за немедленную деэскалацию. По его словам, агрессия в отношении контингента НАТО KFOR, СМИ, гражданских лиц и полиции недопустима. Дипломат призвал стороны к диалогу для разрешения ситуации.

ЕС решительно осуждает сегодняшнее шокирующее насилие в Звечане. Насильственные действия против контингента НАТО KFOR, СМИ, гражданских лиц и полиции абсолютно неприемлемы, — написал Боррель.

Он отметил, что стороны должны урегулировать ситуацию без предварительных условий.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации сообщил, что спецназовец непризнанного Косово открыл огонь из автомата Калашникова по толпе сербов, протестовавших у здания администрации в муниципалитете Звечан. По его словам, одного из протестующих ранили. Он добавил, что в муниципалитете Звечан спецназ местной полиции расставил снайперов вокруг, есть соответствующие фотографии. Вучич заявил о ранениях у 52 сербов. Это те, кто обратился за помощью, пострадало больше людей, уточнил он.