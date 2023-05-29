Косовский спецназовец открыл огонь из автомата по толпе сербов Вучич: косовский спецназовец открыл огонь из автомата по толпе сербов в муниципалитете Звечан

Фото: predsednik.rs

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации сообщил, что спецназовец непризнанного Косово открыл огонь из автомата Калашникова по толпе сербов, протестовавших у здания администрации в муниципалитете Звечан. По его словам, которые приводит ТАСС, одного из протестующих ранили.

Представитель ROSU с Калашниковым присел и открыл огонь по сербам, которые отступали. Он попал в спину Драгише Галяку, который был ранен двумя пулями, — рассказал сербский лидер.

Он добавил, что в муниципалитете Звечан спецназ местной полиции расставил снайперов вокруг, есть соответствующие фотографии. Вучич заявил о ранениях у 52 сербов. Это те, кто обратился за помощью, пострадало больше людей, уточнил он.

Сербский президент также сказал, что участники мирной акции протеста не были «настроены на насилие», они пели песни и танцевали, угощали представителей сил НАТО «шоколадом и кофе».

Ранее Вучич обратился к нации на фоне беспорядков в Косово. По его словам, столкновения на севере края организовал премьер самопровозглашенной Республики Косово Альбин Курти, целью которого является конфликт Сербии и НАТО. Он назвал Курти единственным виновным в происходящем.