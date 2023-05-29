Вучич назвал столкновение Сербии и НАТО целью Приштины

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Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич обратился к нации на фоне беспорядков в Косово. По его словам, столкновения на севере края организовал премьер самопровозглашенной Республики Косово Альбин Курти, целью которого является конфликт Сербии и НАТО, сообщает РИА Новости.

Все это организовано Альбином Курти, с его большим желанием, чтобы произошел конфликт между сербами и НАТО, а он единственный виновный в происходящем, умывает руки, как Пилат, и говорит, что это с ним никак не связано, — подчеркнул Вучич.

Директор клинического центра в Косовской Митровице Златан Элек ранее рассказал, что более 50 человек обратились за медицинской помощью с травмами от светошумовых гранат, резиновых пуль и огнестрельного оружия в муниципалитете Звечан. Там произошли столкновения протестующих сербов с представителями Международных сил безопасности под эгидой НАТО (KFOR). Сотрудники KFOR атаковали сербов, протестовавших перед административным зданием.

Ранее сообщалось, что двое сербов ранены в столкновениях с силовиками на севере Косово и Метохии. Инцидент произошел в ходе мирного протеста населения в муниципалитете Звечан. Местные жители требовали отведения косовской полиции и отзыва косово-албанских мэров.