Двое сербов ранены в столкновениях с силовиками на севере Косово

Фото: AP/TASS

Двое сербов ранены в столкновениях с силовиками на севере Косово и Метохии, сообщает портал Kosovo Online. Инцидент произошел в ходе мирного протеста населения в муниципалитете Звечан.

Двое сербов ранены, один тяжелее. Оба были переданы КБК, — говорится в сообщении.

Утром силы контингента НАТО в Косово и Метохии (KFOR) блокировали подступы к зданиям муниципалитетов на севере региона, перед кордонами массово протестуют косовские сербы. Местные жители требуют отведения косовской полиции и отзыва косово-албанских мэров. Самая напряженная обстановка сейчас в Звечане — утром толпа попыталась силой проникнуть к зданию муниципалитета, но ее остановила полиция.

Причиной обострения стали выборы чиновников. Сербы бойкотировали голосование, в результате чего победили косовские албанцы. На фоне этого начались протесты. Президент Сербии Александр Вучич привел армию в состояние максимальной готовности.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич рассказал, что подразделения сербской армии распределяются возле административной линии с Косово и Метохией. Глава ведомства подчеркнул, что Белград «не собирается играть в военные игры», но существуют «всем известные красные линии».