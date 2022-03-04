Шойгу проинформировал генсека ООН о причинах проведения спецоперации ВС РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефоном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем рассказал о причинах, которые побудили Россию принять решение о проведении специальной операции на территории Украины, передаёт телеканал «Звезда». Глава ведомства также отметил, что российские войска не угрожают мирным жителям. Шойгу подчеркнул, что Россия не обстреливает гражданские объекты и соблюдает требования гуманитарного права. Глава Минобороны дополнительно сообщил, что российские военные создали коридоры для выхода мирных граждан, а украинские националисты не дают населению уйти.

ВС РФ не угрожают мирным жителям, не обстреливают гражданские объекты и соблюдают требования гуманитарного права, — сказал он.

Президент России Владимир Путин ранее заявил немецкому канцлеру Олафу Шольцу, что РФ готова к переговорам с украинской и любой другой стороной после выполнения всех требований Москвы — безъядерного статуса Украины, её демилитаризации, денацификации, признания юрисдикции РФ в Крыму и независимости ДНР и ЛНР.

Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.